«Дождь»: Валентина Матвиенко может покинуть Совет Федерации

В Кремле обсуждают смену спикера Совета Федерации, со ссылкой на близкие к администрации президента и Федеральному собранию источники пишет «Дождь». Заменить Валентину Матвиенко может бывший спикер Госдумы, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

7 апреля Матвиенко отметила 70-летие концертом в Большом зале Академической филармонии Санкт-Петербурга. К юбилею она получила высшую государственную награду — орден Святого апостола Андрея Первозванного, который вручается «за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России». Праздник выглядел как прощание Матвиенко с публичной политикой, уверены собеседники «Дождя». По мнению одного из них, решающую роль в её уходе могло сыграть задержание сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которое впервые произошло прямо во время заседания Совета Федерации и о котором Матвиенко узнала в последний момент.

Источник в Кремле отмечает, что у Матвиенко могли быть личные проблемы, хотя в целом она в хорошей форме и в состоянии выполнять все возложенные на неё функции, в том числе «уравновешивать» инициативы нижней палаты и её председателя Вячеслава Володина.

Вопрос об отставке председателя верхней палаты может быть окончательно решён в мае, считает один из собеседников. В пресс-службе Матвиенко «Дождю» сказали, что не комментируют «слухи» и «домыслы», и отметили, что в последние два месяца такие сообщения стали часто появляться в телеграм-каналах и других анонимных источниках.

О назначении Нарышкина вместо Матвиенко слышали в Думе, говорят источники в нижней палате и Кремле. В последнее время он проявляет высокую публичную активность, замечает собеседник, близкий к руководству одной из фракций. В отличие от своего предшественника в СВР Михаила Фрадкова, Нарышкин появляется в СМИ не только по вопросам, связанным со спецслужбой или Советом безопасности, членом которого является, он также предлагает поддержку рэперам, комментирует украинские выборы, читает тотальный диктант. В конце января директор СВР приглашал к себе руководство Госдумы для обсуждения вопросов национальной безопасности, говорят источники. Опрошенные депутаты, работавшие с Нарышкиным в прошлом созыве, тоже отмечают его публичность и связывают её с новым назначением или подготовкой к нему.

Ранее, в феврале, журналист и политик Ксения Собчак в своём телеграм-канале утверждала, что Матвиенко уговорила Путина «отпустить её из Совфеда на работу послом в Японию или в комитет по работе над Курильской проблемой». Собеседники «Дождя» говорят, что пока её дальнейшая карьера им неизвестна.