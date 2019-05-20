Двоих журналистов «Коммерсанта» уволили после статьи об отставке Матвиенко

Специальный корреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов и корреспондент отдела политики газеты Максим Иванов сообщили в Facebook, что покинут издание после статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации.

По их словам, такое решение принял акционер издательского дома «Коммерсантъ».

«Я покидаю ИД вместе с Максимом Ивановым не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьёзные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко», — написал Сафронов.

Сафронов уточнил, что они покинут издание 21 мая по решению сторон. Представитель владельца «Коммерсанта» бизнесмена Алишера Усманова не прокомментировал информацию.

Материал о возможной отставке Валентины Матвиенко вышел 17 апреля: по данным журналистов, спикер Совфеда планировала после этого возглавить Пенсионный фонд, а её место должен был занять глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Авторами материала значились ещё трое журналистов.

После отставки Матвиенко могла «возглавить структуру, которую ей предстоит сделать влиятельной»; одним из возможных мест значился Пенсионный фонд России. В то же время, по данным другого источника, она просила президента Владимира Путина назначить её послом в Японии или в комитет по работе над Курильской проблемой.