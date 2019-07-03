СМИ: В секретной воинской части Петербурга началась проверка после гибели 14 подводников

По факту гибели 14 моряков на спускаемом подводном аппарате АС-12 «Лошарик» 1 июля в Баренцевом море в войсковой части № 45707 начались проверки, сообщает РБК. Источник издания, знакомый с ходом расследования причин происшествия, пояснил, что проверку осуществляют сотрудники военной контрразведки и военные следователи. Уточняется, что в/ч 45707 расположена в Петергофе и подчинена Главному управлению глубоководных исследований МО РФ. В ней отвечают за испытания и эксплуатацию атомных глубоководных станций. По неофициальным данным, гидронавты занимаются разведывательной деятельностью — прослушивают кабели связи, устанавливают датчики движения, а также собирают с морского дна обломки кораблей, самолётов и спутников. «Лошарик» был закреплён за атомной подлодкой «Подпосковье». По данным СМИ, экипаж подлодки состоял из 25 человек, пять членов экипажа до сих пор находятся в госпитале. Телеграм-канал Baza сообщил, что у пострадавших диагностировали отравление угарным газом, ожоги и контузию. По предварительной версии, трагедия произошла из-за короткого замыкания.

Ранее телеграм-каналы сообщали имена четырёх моряков, погибших при пожаре: капитана первого ранга и командира судна АС-12, Героя России Дениса Долонского, испытателя глубоководной военной техники, капитана первого ранга, Героя России Николая Филина, капитана первого ранга Андрея Воскресенского и Дениса Опарина.

Владимир Путин заявил, что на лодке находились семь капитанов первого ранга и два Героя России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что часть информации об инциденте с гибелью моряков-подводников является гостайной и не будет обнародована.