Жертвами трагедии на подлодке стали семь капитанов первого ранга и два Героя России

Владимир Путин объявил, что в числе жертв пожара на подлодке Северного флота семь капитанов первого ранга и два Героя России.

«Это большая потеря для флота, вообще для армии», — сказал президент на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Также президент выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать им помощь.

По данным агентства «Интерфакс», по поручению главы государства Сергей Шойгу лично отправится в Североморск, чтобы на месте заслушать доклады об аварии и «нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии».

Напомним, 1 июля произошёл пожар на глубоководном аппарате, который находился в российских территориальных водах. Погибло 14 моряков.