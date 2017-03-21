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22 Мар 2017 16:38 | Метки: Новости, Общество

В Красноярске преподавателя вуза уволили из-за показа фильма ФБК

Преподавателя философии и культурологии торгово-экономического института СФУ Михаила Константинова заставили уволиться после показа студентам расследования ФБК «Он вам не Димон». Об этом на своём сайте пишет оппозиционер Алексей Навальный. 

«Как же омерзительно это всё. Путинская Россия стала страной победившей мелочности и подлости. Бесконечного унижения тех, кого легко "достать"», – прокомментировал произошедшее Навальный.

Об увольнении преподавателя студенты СФУ рассказали местному интернет-журналу «Проспект Мира». Причиной, по их словам, стало то, что Константинов показал на занятии антикоррупционный фильм Навального об активах премьер-министра страны Дмитрия Медведева. В качестве подтверждения в редакцию издания прислали скриншот сообщения самого преподавателя, которое он отправил одной из студенток и рассказал о причине увольнения. 

«24 года человек работал, и его увольняют. За что? Да за то, что Медведев брал взятки и воровал. То есть ответственность за коррупцию несут не коррупционеры, а преподаватель Константинов из Красноярска. Сволочизм какой», – возмущается глава ФБК.

Навальный пообещал помочь уволенному преподавателю с судебной защитой в России и в Европейском суде.

Напомним, о «тайной империи» Дмитрия Медведева Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщил 2 марта. В ходе расследования ФБК у однокурсников премьер-министра обнаружились поместья и яхты, которыми пользуется Медведев. Сам премьер-министр не отреагировал на расследование, пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что бессмысленно «комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осуждённого персонажа».

В связи с отсутствием реакции власти на расследование ФБК сторонники Навального пытаются организовать всероссийские митинги «Он нам не Димон» 26 марта. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: navalny.com

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