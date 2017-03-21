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21 Мар 2017 16:30 | Метки: Новости Нижнего Тагила

Организатор тагильского митинга «Он нам не Димон» обжаловал отказ мэрии в прокуратуре

Тагильский активист Илья Коровин написал заявление в прокуратуру Ленинского района с просьбой принять меры прокурорского реагирования и обязать администрацию города согласовать антикоррупционный митинг на площади у КДК «Современник» в воскресенье, 26 марта.

«Уведомление я подал 15 марта 2017 года. 17 марта я пришёл в администрацию за ответом, но мне сказал руководитель аппарата А. Е. Ленда, что ответ ещё не готов. Вчера вечером мне позвонили и сказали, что ответ готов. Сегодня я получил ответ, в котором мне отказали в проведении мероприятия, ссылаясь на доводы, которые, на мой взгляд, не верны и не приемлемы в моём случае. Я являюсь самостоятельным организатором и к гражданам Навальному и Бармину не имею никакого отношения»,  говорится в заявлении Коровина.

Напомним, в своём ответе мэрия Нижнего Тагила не отказала в проведении митинга, направив Илью Коровина в Министерство общественной безопасности Свердловской области. По мнению тагильских чиновников, мероприятие Коровина связано с антикоррупционным митингом в Екатеринбурге, который планирует провести начальник предвыборного штаба Алексея Навального Виктор Бармин, поэтому должно быть согласовано с областными властями. Выводы о взаимосвязи двух митингов мэрия Нижнего Тагила сделала из записей на предвыборном сайте Навального и сайте расследования ФБК «Он нам не Димон».

Прокурор Ленинского района Владимир Мартынов заявил АН «Между строк», что надзорный орган может в случае нарушения прав Коровина выдать администрации представление «хоть завтра», но у чиновников всё равно будет месяц на реагирование.

«В данном случае целесообразнее сразу обращаться в суд, который должен провести заседание до планируемой даты массового мероприятия»,  сказал Владимир Мартынов.

По словам Ильи Коровина, на данный момент с ответом мэрии Нижнего Тагила работают юристы, активист надеется обжаловать его в Ленинском райсуде в среду, 22 марта.

Сегодня Ленинский суд Екатеринбурга отказал штабу Навального в обжаловании ответа Министерства общественной безопасности Свердловской области, не согласовавшего акцию на площади Труда. Ведомство посчитало, что цель мероприятия – «против коррупции, за права человека» – противоречит Конституции России, а протест против премьер-министра Дмитрия Медведева может трактоваться как подрыв безопасности государства и возбуждение социальной и национальной ненависти и вражды.

В случае поражения в суде Нижнего Тагила Илья Коровин призывает сторонников выйти на серию одиночных пикетов на главной улице города – проспекте Ленина. Между тем некоторые участники митинга у «Современника» считают его уже согласованным, так как тагильская мэрия нарушила трёхдневный срок для ответа на уведомление. Во встрече тагильского митинга в соцсети «ВКонтакте» желание посетить публичную акцию подтвердили 376 человек, ещё 229 отметились как «возможные участники».

Ранее мэрия Москвы отказала Алексею Навальному в шествии по Тверской улице. При этом оппозиционер призвал людей выйти на акцию, так как отказ в проведении массового мероприятия без предложения альтернативной площадки противоречит постановлению Конституционного суда.

Всероссийские митинги «Он нам не Димон» планируется провести в связи с отсутствием реакции власти на расследование ФБК о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. Официальной целью акции в Москве указано «выступление в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России». В расследовании Фонда по борьбе с коррупцией, опубликованном 2 марта, рассказывалось, что российский премьер владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Всё это имущество Медведев купил «на взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах, подчёркивали в ФБК. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что бессмысленно «комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осуждённого персонажа». Позднее сам Медведев забанил Навального в Instagram.

Агентство новостей «Между строк»

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