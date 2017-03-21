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21 Мар 2017 13:51 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Политика

Мэрия Нижнего Тагила не стала согласовывать антикоррупционный митинг «Он нам не Димон»

Тагильский активист Илья Коровин получил ответ администрации города на уведомление о проведении 26 марта антикоррупционного митинга на площади у КДК «Современник». Как следует из письма мэрии за подписью руководителя аппарата Андрея Ленды, орган местного самоуправления не считает себя надлежащим органом для согласования публичного мероприятия.

«Учитывая информацию, расположенную в сети “Интеренет” по ссылкам https://2018/navalny.com/, https://dimon.navalny.com/, единство цели и сроков публичных мероприятий, организаторами которых являются Коровин И. Ю., Бармин А. И., уведомление о проведении публичного мероприятия в форме митнга 26.03.2017 года на территории города должно быть направлено в Министерство безопасности Свердловской области», – говорится в ответе администрации Нижнего Тагила.

Чиновники ссылаются на положения областного закона «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области». Согласно нему, если митинг планируется «провести одновременно в двух или более муниципальных образованиях» региона, уведомление подаётся в уполномоченный исполнительный орган Свердловской области. По мнению тагильской администрации, митинг в Екатеринбурге, заявленный начальником предвыборного штаба Алексея Навального Виктором Барминым, и митинг Ильи Коровина в Нижнем Тагиле подпадают под это положение.

«Всё больше приходишь к мысли, что власть – это не слуги народа, а элиты, защищающие себя. В письме Ленды ответа нет никакого. Я понятия не имею, кто такой Бармин. Навальный к моему митингу тоже никакого отношения не имеет. Я не являюсь организатором митинга в нескольких городах, поэтому ответ считаю незаконным. Сегодня я обжалую ответ администрации в прокуратуре, также с ответом знакомятся юристы, скорее всего, параллельно я обжалую ответ в суде», – заявил АН «Между строк» Илья Коровин.

По словам активиста, если прокуратура и суд не встанут на его сторону, он выйдет 26 марта на одиночный пикет, который не требует согласования.

«Если митинг нам не согласуют, я призываю всех встать с плакатами “Долой коррупцию” вдоль проспекта Ленина на расстоянии 50 метров. Хороший флешмоб получится на всю страну! Если нам не дают говорить, то будем отстаивать свои права молча», – добавил Коровин.

Во встрече тагильского митинга в соцсети «ВКонтакте» желание посетить публичную акцию подтвердили 376 человек, ещё 229 человек отметились как «возможные участники». При этом некоторые из участников считают митинг согласованным, так как мэрия Нижнего Тагила пропустила трёхдневный срок для ответа на уведомление Ильи Коровина.

«На фото уведомления о митинге 26 марта 2017 года в Нижнем Тагиле видна печать администрации города от 15 марта 2017 года. Крайний срок ответа – 18 марта, он давно вышел. Информация от Ильи Коровина о том, что ему Ленда или кто-то ещё из администрации что-то скажет во вторник, то есть 21 марта, не соответствует нормам законодательства. Время ответа вышло, а значит, поданное уведомление автоматически согласовано и любые изменения относительно места и времени митинга незаконны. А значит, митинг согласован 26 марта в 16.00 на площадке у КДК "Современник". Пожалуйста, распространите эту инфу», – пишет пользователь под именем Роберт Фишер.

Отметим, что на полученном сегодня Коровиным ответе администрации значится дата 17 марта. По словам активиста, он обращался в этот день к Андрею Ленде, но чиновник заявил, что ответ ещё не готов. В отметке о получении ответа на экземпляре мэрии Илья Коровин поставил сегодняшнюю дату.

Напомним, 17 марта Министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало митинг Виктора Бармина в Екатеринбурге. Ведомство посчитало, что цель мероприятия – «против коррупции, за права человека» – противоречит Конституции России, а протест против премьер-министра Дмитрия Медведева может трактоваться как подрыв безопасности государства и возбуждение социальной и национальной ненависти и вражды.

Сегодня в 14 часов Ленинский суд Екатеринбурга рассмотрит заявление Бармина, который обжаловал решение министерства.

Мэрия Москвы отказала Алексею Навальному в шествии по Тверской. При этом оппозиционер призвал людей выйти на мероприятие, так как отказ в проведении массового мероприятия без предложения альтернативной площадки противоречит постановлению Конституционного суда.

Всероссийские митинги «Он нам не Димон» планируется провести в связи с отсутствием реакции власти на расследование ФБК о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. Официальной целью акции в Москве указано «выступление в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России». В расследовании Фонда по борьбе с коррупцией, опубликованном 2 марта, рассказывалось, что российский премьер владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Всё это имущество Медведев купил «на взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах, подчёркивали в ФБК. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что бессмысленно «комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осуждённого персонажа». Позднее сам Медведев забанил Навального в Instagram.

Агентство новостей «Между строк»

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