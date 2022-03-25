В Кемеровской области из-под завалов шахты «Осинниковская» достали тело погибшего горняка

В Кемеровской области на шахте «Осинниковская» спасатели из-под завалов достали тело шахтёра, который пропал накануне после обрушения в выработке горной породы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Кузбасса, поисковая операция завершена.

Обрушение горной породы произошло вчера около 07:48 по местному времени. На момент ЧП в шахте находилось 119 горняков, эвакуировать удалось 118 из них. Поиски одного пропавшего рабочего длились почти сутки, этой ночью его тело было обнаружено.

Известно, что обрушение произошло при выемке угля в монтажной камере, оно сопровождалось выбросом самого угля и газа. В прокуратуре региона инициировали проверку соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Напомним, 25 ноября 2021 года в Кемеровской области в шахте «Листвяжная» в результате взрыва метана погиб 51 человек — 46 шахтёров и пятеро спасателей. Как выяснилось позже, это произошло из-за халатности руководства.