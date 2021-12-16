Собственника шахты «Листвяжная», где погиб 51 шахтёр, арестовали на два месяца 

Одного из собственников шахты «Листвяжная» Михаила Федяева, возглавляющего холдинговую компанию «Сибирский деловой союз» (СДС), задержали. Также задержаны генеральный директор компании «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев и технический директор компании Антон Якутов, пишет ТАСС.

«Следователями центрального аппарата задержаны ещё четверо лиц в рамках расследования дела. Среди них основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаил Федяев, генеральный директор компании Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов, главный инженер ООО "Шахта" Листвяжная" Анатолий Лобанов. В отношении всех задержанных следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Как отметили в СК, в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия».

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошёл 25 ноября. В результате аварии погиб 51 человек: 46 шахтеров и пятеро спасателей. Более 60 горняков были госпитализированы.

Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин встретился в Кузбассе с родственниками погибших на шахте «Листвяжная» и обратил внимание, что следствие восстановит всю цепочку событий и причины, приведшие к страшной трагедии. Также Бастрыкин указал следователям на необходимость изучения роли собственников шахты «Листвяжная» в произошедшей аварии.

В пресс-службе холдинга ТАСС сообщили, что компания и все входящие в неё предприятия сегодня работают в штатном режиме. Исполняющим обязанности президента ХК «СДС» назначен первый вице-президент компании Сергей Колмогоров.