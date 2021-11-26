Количество погибших в шахте Кузбасса увеличилось до 52 человек

В пожаре на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибло 52 человека, в том числе 6 спасателей, которые спустились под землю за горняками. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в своём Instagram.

Трагедия произошла утром 25 ноября. В шахте находились 285 рабочих. Как пишет Znak.com со ссылкой на слова очевидцев, перед пересменкой приборы показали превышение уровня метана, но шахтёров всё равно заставили работать. В какой-то момент прогремел взрыв и начался пожар.

Из завалов смогли выбраться 239 шахтёров. Из них за медицинской помощью обратились 60 пострадавших. В шахте оставалось 46 рабочих. До вечера 25 ноября нашли тела 11 из них, после чего спасательная операция был свёрнута из-за угрозы нового взрыва. Судьба 35 шахтёров оставалась неизвестной. Утром 26 ноября кемеровский губернатор сообщил, что все пропавшие в шахте признаны погибшими.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Шахта «Листвяжная» принадлежит холдингу «СДС-Уголь». Директор шахты, первый заместитель директора и начальник участка задержаны.

В Кузбассе объявлен трёхдневный траур, с 26 по 28 ноября, по погибшим на шахте «Листвяжная». Власти региона пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.