Количество погибших на шахте в Кузбассе увеличилось до 11 человек

Количество погибших горняков во время пожара в шахте «Листвяжная» выросло до 11 человек, сообщает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в своём Instagram. На поверхность вывели 239 человек. Судьба ещё нескольких десятков шахтёров неизвестна. В больницы обратились 49 пострадавших, 11 из них получают лечение амбулаторно, госпитализировано 38 человек.

«В шахте “Листвяжная” сейчас работают 32 отделения горноспасателей, 214 человек. Дошли до выемочного участка. Газовая обстановка по метану на выемочном участке более 6%, окись углерода более 0,25%, что является взрывоопасной концентрацией. Вероятность взрыва очень высока. Приняли решение о приостановке поисково-спасательной операции до момента уменьшения концентрации газа», — сказал Цивилёв.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших шахтёров, сообщает РИА Новости.

«Действительно, это большая беда, люди погибли. И честно говоря, кроме того, что дал соответствующие распоряжения службам, которые должны заниматься спасением людей и помощью пострадавшим и семьям погибших, конечно, мысленно с ними», — сказал президент.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин также выразил свои соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Он пообещал, что разберётся во всех обстоятельствах происшествия, а также установит причины ЧП и личности всех причастных.

Губернатор Сергей Цивилёв объявил трёхдневный траур в Кузбассе по погибшим шахтёрам с 26 по 28 ноября.

Напомним, утром 25 ноября в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошёл пожар. В момент возгорания в шахте находилось 285 человек.