В шахте Кузбасса при пожаре погиб человек

Утром 25 ноября в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошёл пожар, в котором один человек погиб и 43 пострадало. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. По данным источника ТАСС, причиной послужило возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте на глубине 250 метров.

После пожара взрыва не последовало, шахта не повреждена. Стало известно, что из-под земли уже эвакуированы 236 горняков. Всего в момент возгорания в шахте находилось 285 человек. Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту случившегося.