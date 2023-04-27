В Госдуме хотят разрешить усыплять бездомных собак

Правительство РФ поддержало инициативу депутатов Госдумы от фракций «Единая Россия» и «Новые люди» давать право каждому региону распоряжаться жизнью опасных безнадзорных собак. Как сообщили «Известиям» в нижней палате парламента, 16 мая Госдума в первом чтении может принять законопроект, разрешающий усыплять агрессивных бездомных животных.

Новый документ предлагает наделить губернаторов и заксобрания правом устанавливать порядок обращения с бездомными животными. Такая норма даст возможность регионам принимать свои законы, учитывая мнение населения.

«Принимая во внимание сложившуюся в ряде субъектов РФ неблагоприятную обстановку, связанную с обращением с животными без владельцев и необходимостью предотвращения причинения ими вреда жизни или здоровью граждан, предлагаемые изменения представляются обоснованными и обеспечивающими безопасность и законные интересы граждан», — сказано в отзыве правительства, который есть в распоряжении «Известий».

В кабмине такое решение называют необходимым в связи с недавними событиями в Оренбурге, где 16 апреля стая бездомных псов в гаражах загрызла 8-летнего мальчика. Как сообщили в мэрии города, животные были стерилизованы и чипированы. Однако жалобы на собачью стаю поступали неоднократно. Работники городского управления ЖКХ и подрядной организации выезжали в этот район и забирали безнадзорных животных, но по условиям действующего законодательства по истечении срока передержки животных возвращали на улицу.

Как пояснил один из авторов законопроекта Николай Будуев, действующий с 2020 года закон «Об ответственном обращении с животными» не позволяет принимать жёсткие меры к бродячим агрессивным собакам в случае их нападения на людей.

«Необходимо вести речь о такой мере, как усыпление, так как в ряде субъектов РФ, особенно это касается Дальнего Востока, участились случаи нападения собак на людей. Буквально недавно бродячие животные убили мальчика в Оренбурге. Эти резонансные случаи происходят постоянно. После них возникает вопрос: а что важнее — жизнь собаки или человека?» — отмечает Будуев.

По словам депутата, бездомных псов мотивирует объединяться в стаи и организовывать охоту на людей холод и голод. По данным Роспотребнадзора, за 2022 год зарегистрировано более 227 тысяч случаев укусов людей собаками, в 2021 году животные покусали более 228 тысяч человек.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил о необходимости усыплять бродячих собак, если их не берут из приютов в домашние условия. Кроме того, Законодательное собрание Оренбургской области в конце прошлой недели обратилось к спикерам Госдумы и Совета Федерации с инициативой разрешить усыпление бездомных животных.

По мнению президента организации «Русская гильдия кинологов» Николая Захарова, проблему нападения собак нельзя перекладывать на региональный уровень, поскольку в России сегодня нет научной методики по определению агрессивности животного. Он считает, что необходимо решать проблему с бесхозными псами до того, как они нападут на человека. Поэтому главное, чтобы появление новых прав у регионов не превратилось в соревнование по жестокости в отношении животных.

«Возникает вопрос: по каким критериям регионами будут приниматься решения? Если речь идёт об усыплении уже напавших на людей собак, то это будет выглядеть как мелкая месть, но не превентивная мера», — считает Захаров.

Отметим, мэрия Нижнего Тагила во втором полугодии 2023 года готова потратить на отлов бесхозных собак почти 3,5 млн рублей. 24 апреля на Вагонке в Девятом посёлке из-за стаи агрессивных животных женщина не смогла вовремя отвести ребёнка в школу. Столкнувшись со стаей собак, тагильчанка едва успела забежать за калитку своего дома вместе с ребёнком.