«Не хочу повторения трагедии в Оренбурге». В Нижнем Тагиле из-за бездомных собак жители посёлка на Вагонке не могут отвести детей в школу (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в Девятом посёлке стая бездомных агрессивных собак не даёт жителям спокойно выйти на улицу. Как рассказала АН «Между строк» тагильчанка Елена, сегодня, 24 апреля, она не смогла вовремя отвести ребёнка в школу, поскольку утром стая псов чуть не напала на них возле дома. Женщина успела забежать за калитку вместе с ребёнком. Ей пришлось ждать, пока стая уйдёт подальше от дома.

Елена рассказывает, что совместно с другими жителями посёлка неоднократно писала и звонила в разные службы, но проблему это не решило. Она замечает, что на улицах Коровина и Гайдара поселилась стая собак примерно из 12 особей.

«Каждый день сейчас как на минном поле. У меня ребёнок-инвалид, и недавно мы не смогли выйти из дома, чтобы посетить врача. По улицам Коровина и Гайдара ходят детки в школу без родителей. Собаки напали на соседку рано утром, она шла на работу. Стая и сейчас там. От властей никакой реакции», — рассказывает журналисту АН «Между строк» тагильчанка.

На своей странице во «ВКонтакте» женщина написала пост-заявление с предупреждением жителей о нападениях диких псов. Она уточняет, что собаки неоднократно с лаем кидались на детей, и обращается к властям с просьбой разобраться в этой ситуации, оградить жильцов посёлка от опасности и повторения недавней трагедии в Оренбурге, которая произошла 16 апреля. Тогда в гаражном кооперативе на улице Кольцевой бродячие собаки загрызли 8-летнего ребёнка.

«Вопрос: как дети пойдут из школы домой? Собаки агрессивные, особенно когда проходишь мимо них, а другой дороги нет. Очень страшно за детей! Звонили и писали в соответствующие органы, заявки принимают, и всё. Собаки продолжают бегать, ничего не меняется. Не хочу повторения трагедии в Оренбурге!» — говорит Елена.