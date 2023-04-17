В Оренбурге бродячие собаки в гаражах загрызли 8-летнего ребёнка

В Оренбурге в гаражном кооперативе на улице Кольцевой бродячие собаки загрызли 8-летнего ребёнка. Трагедия произошла накануне, 16 апреля, пишет Telegram-канал «1743.ru. Новости Оренбурга».

Очевидцы происшествия рассказали, что в тот день два мальчика гуляли недалеко от своего дома. Сначала к детям с лаем подбежала одна собака, затем к ней присоединилась целая стая. Испугавшись, один из школьников побежал вглубь гаражей, пытаясь спастись, собаки бросились за ним, догнали, повалили на землю и загрызли. От полученных травм ребёнок скончался. Надо отметить, что жители этого района неоднократно жаловались в СМИ на засилье и агрессию бездомных животных.

Сейчас на месте трагедии работает полиция. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека) и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял расследование под контроль.

«Невозможно выразить словами боль от случившейся беды. От имени администрации города и лично от себя выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего ребёнка. Причины трагедии ещё предстоит выяснить, над этим работают следственные и правоохранительные органы. Мы связались с семьёй и окажем всю необходимую поддержку близким», — сообщил глава Оренбурга Сергей Салмин.

В СК РФ отметили, что сейчас проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных в Оренбурге.

Ещё в начале 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал мэров городов за большое количество бродячих собак на улицах и поручил срочно решить проблему. Мэрия Нижнего Тагила рассказала о своих планах построить муниципальный приют для бездомных животных на Черемшанке за 40 млн рублей. После многочисленных инцидентов в нашем регионе решили вести статистику случаев нападения собак на людей. Эти сведения ежеквартально должны передаваться областному департаменту ветеринарии.

В нашем гайде читайте, как вести себя при встрече с агрессивными бродячими собаками.