На отлов бездомных собак в Нижнем Тагиле до конца года потратят 3,5 млн рублей

Во втором полугодии 2023 года мэрия готова потратить на отлов собак в Нижнем Тагиле 3 млн 466 тысяч рублей. Соответствующий контракт администрация разместила на сайте госзакупок. Итоги аукциона будут подведены 14 апреля. Срок оказания услуг по контракту будет установлен с даты заключения контракта до 30 декабря 2023 года, непосредственно отлов будет проводить до 30 ноября.

Компания, победившая в аукционе, обязана будет отлавливать бездомных животных, лечить их (при необходимости), проводить вакцинацию и маркировать, а также стерилизовать и содержать. Начальная цена единицы оказываемой услуги, куда входят все перечисленные действия, а также возврат животного в прежнее место обитания. Минимальная стоимость всех услуг на одно животное оценивается в 5 574 рубля, максимальная — 7 906 рублей. Разница, согласно техническому заданию, зависит от расстояния, на которое придётся транспортировать бездомную собаку.

В первую очередь, в соответствии с документом, будет производиться отлов агрессивных животных и тех особей, которые испытывают физические страдания, создают опасность для дорожного движения или живут на территории объектов социально-культурного назначения, детских садов, школ, медучреждений, парков, скверов и в других местах массового скопления людей.

Согласно действующему законодательству, все пойманные животные после процедуры стерилизации и чипирования должны быть возвращены в естественную среду обитания. Ранее администрация города распорядилась ограничить список мест, куда животных можно возвращать после отлова. Под ограничения попали парки, участки у многоквартирных домов, детские игровые и спортивные площадки, кладбища, мемориальные зоны, медицинские учреждения и другие городские пространства.

Отметим, что предыдущий контракт на отлов собак в этом году выиграла компания «Добрые руки». Отметим, что БФ «Добрые руки» неоднократно получал в Нижнем Тагиле контракты на отлов безнадзорных животных. Также благотворительный фонд не раз становился участником скандалов. Зооактивисты считают, что сотрудники организации недобросовестно выполняют требования законодательства, а жертвами отловщиков зачастую становятся домашние собаки.

Проблема бездомных собак в Нижнем Тагиле и в Свердловской области вызывает много разногласий. В феврале 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал распоряжение мэрам решить проблему. Спустя год, согласно статистике, в Нижнем Тагиле в январе поймали в два раза больше бездомных собак, чем в 2022 году. В январе 2022 года отловщики поймали 140 особей, в январе 2023-го — 271. По словам начальника управления городским хозяйством Андрея Лебедева, у подрядчика возникают трудности при отлове агрессивных собак, так как они не реагируют на приманки. Также он отметил, что работу отловщиков затрудняют граждане, которые подкармливают бездомных животных и самовольно ставят будки для их содержания.