В Фонд борьбы с коррупцией пришли с обыском

В Фонде борьбы с коррупцией проводится обыск, сообщил в Twitter соратник Навального Леонид Волков.

«Заклеивают камеры и ломятся в двери; внутри офиса около 40 сотрудников сейчас», — написал Волков.

Он выразил мнение, что именно из-за этого и было выбрано время проведения обыска, потому что из-за большого количества людей «можно отжать как можно больше техники».

«Ну и настроение перед Новым годом максимально испортить. Как же упустить такую возможность!» — отметил Леонид Волков.

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила о его задержании.

«Алексея задержали силой и увели. Он не оказывал сопротивления. Остальных только что выпустили. В ФБК остались юристы, там проходит обыск», — написала она

Позже Кира Ярмыш сообщила, что Навальный уже находится в офисе. В беседе с «Эхом Москвы» она уточнила, что он был не задержан, а лишь выведен из офиса при обыске. Также в ФБК сообщили, что сотрудники, пришедшие в офис, оказались спецназом Федеральной службы судебных приставов — их визит связан с фильмом «Он вам не Димон».

Ранее, во вторник, сотрудники силовых ведомств увезли члена Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова на архипелаг Новая Земля, сообщала пресс-секретарь основателя фонда Алексея Навального Кира Ярмыш. За день до этого в квартире Шаведдинова прошёл обыск, после которого его увезли на допрос в СК. Предполагалось, что прямо из дома Шаведдинова доставили на призывной пункт и отправили служить в армию.

Напомним, в сентябре обыски в штабах Навального прошли в 39 городах Росиии. Сообщалось, что они проводятся в рамках уголовного дела об отмывании денег, которое Следственный комитет возбудил против Фонда борьбы с коррупцией в начале августа. По версии следствия, ФБК мог легализовать около миллиарда рублей, полученных преступным путём. Спустя месяц речь шла уже о 75 млн рублей. Сами сотрудники ФБК говорили, что СК счёл отмыванием конвертацию биткоинов, которые жертвовали оппозиционерам. Счета фонда и личные счета сотрудников ФБК заблокированы.