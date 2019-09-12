Число городов, где проходят обыски в штабах Навального, возросло до 39

Количество городов, где проходят обыски в штабах оппозиционера Алексея Навального и дома у активистов, выросло до 39, сообщил в телеграм-канале соратник Навального Леонид Волков.

«Подтверждены обыски сегодня утром у координаторов штабов, сотрудников штабов и в помещениях самих штабов в 39 городах, вот список: Чебоксары, Екатеринбург, Нижний Новгород, Липецк, Казань, Хабаровск, Иркутск, Кемерово, Пенза, Оренбург, Курган, Саратов, Балаково, Новосибирск, Санкт-Петербург, Красноярск, Челябинск, Белгород, Томск, Краснодар, Тамбов, Ижевск, Тюмень, Воронеж, Мурманск, Омск, Владивосток, Иваново, Калининград, Ярославль, Ростов-на-Дону, Барнаул, Архангельск, Пермь, Псков, Рязань, Ставрополь, Саранск, Иркутск. Вероятно, такая же ситуация в Брянске и Смоленске, но нет связи и нет 100% подтверждения», — написал он.

По словам Волкова, общее количество штатных сотрудников (включая координаторов) региональных структур, у которых сегодня проводится обыск по месту жительства, — 70 человек.

«Плюс сами помещения штабов. Плюс значительное количество активных волонтёров, точного списка пока нет. Так что общее количество обысков уже превышает 150, задействовано не менее 1000 сотрудников силовых структур», — пишет активист.

Ранее сообщалось, что обыски проводятся в рамках уголовного дела об отмывании денег, которое Следственный комитет возбудил против Фонда борьбы с коррупцией в начале августа. По версии следствия, ФБК мог легализовать около миллиарда рублей, полученных преступным путём. Сами сотрудники ФБК говорили, что СК счёл отмыванием конвертацию биткоинов, которые жертвовали оппозиционерам. Счета фонда и личные счета сотрудников ФБК заблокированы.