Полиция устроила масштабные обыски у сотрудников 22 региональных штабов Навального

Утром 12 сентября по всей России начались обыски у сотрудников штабов оппозиционного политика Алексея Навального, пишут «Медиазона» и «ОВД-Инфо».

По данным «Медиазоны», полиция пришла в штабы и к сотрудникам в Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени, Томске, Оренбурге и Челябинске. «ОВД-Инфо» сообщает, что оперативные мероприятия также идут в Кемерово, Липецке, Краснодаре, Чебоксарах, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Перми и в Балакове Саратовской области

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщает, что обыски проходят в 22 городах. Все они связаны с уголовным делом об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией, основанным Алексеем Навальным.

Ранее, в начале сентября, полиция уже проводила обыски в московских офисах ФБК и пяти региональных штабах Навального. Все обыски связывали с делом об отмывании денег.

Уголовное дело об отмывании денег в ФБК было возбуждено 3 августа, в день очередной протестной акции в Москве. Первоначально СК сообщал, что в деле фигурирует сумма «около миллиарда рублей», однако затем в постановлениях об обысках говорилось, что ФБК подозревают в отмывании 75 миллионов рублей.