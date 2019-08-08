Уголовное дело о легализации 1 млрд рублей ФБК передано в Главное следственное управление СКР

Уголовное дело о легализации 1 млрд рублей Фондом борьбы с коррупцией по решению главы СК Александра Бастрыкина передано в Главное следственное управление СК России, сообщается на сайте ведомства.

Никаких других подробностей относительно данного уголовного дела СКР не сообщил. Данные о том, есть ли в деле подозреваемые, обвиняемые, от кого конкретно сотрудники ФБК якобы получали денежные средства, остаются неизвестными.

О возбуждении уголовного дела против ФБК следователи сообщили 3 августа, когда в Москве проходили не согласованные с местными властями акции протеста в поддержку не допущенных до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. СКР официально сообщал, что уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём»).

По версии следствия, «с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК), включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путём».

«Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путём, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчётные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчётные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческой организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации», — сообщалось на сайте СКР.

В ведомстве сообщали, что «следователями будут установлены источники получения преступных денежных средств, их объём, а также весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда».