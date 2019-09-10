В Самаре, Уфе и Перми пришли с обысками к сторонникам Навального

В штабах Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми проходят обыски, сообщает в Twitter глава штабов Навального Леонид Волков.

По его словам, следственные действия связаны с делом об отмывании денег руководством ФБК. Обыск также проводится в квартире координатора уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой, сообщила активистка штаба Ольга Комлева. По её словам, он начался в восемь часов утра. Кроме этого, силовики пришли к главе самарского штаба Егору Алашееву, координатору штаба в Перми Сергею Ухову и сотруднику пермского штаба Юрию Боброву.

О возбуждении уголовного дела против ФБК следователи сообщили 3 августа, когда в Москве проходили не согласованные с местными властями акции протеста в поддержку не допущенных до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. СКР официально сообщал, что уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём»).

По версии следствия, «с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК), включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путём».