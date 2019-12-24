Силовики увезли сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова на Новую Землю

Сотрудники силовых ведомств увезли члена Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова на архипелаг Новая Земля, сообщила пресс-секретарь основателя фонда Алексея Навального Кира Ярмыш. Ранее предполагалось, что прямо из дома Шаведдинова доставили на призывной пункт и отправили служить в армию.

«Похоже, что план по изоляции нашего Руслана составлял лично Путин. Задействованные силы и средства впечатляют: заблокировали сим-карту, ФСБ выломала дверь, на нескольких самолётах за сутки увезли на Новую Землю. Не шучу. Руслан сейчас на архипелаге Новая Земля», — написал в Twitter Навальный.

В разговоре с «МБХ Медиа» Ярмыш уточнила, что Шаведдинова привезли в воинскую часть 23662. Она также отметила, что адвокаты не могут попасть к Шаведдинову, потому что база находится на закрытой территории.

Накануне в квартире Шаведдинова прошёл обыск, после которого его увезли на допрос в СК. В ФБК заявляли, что напишут заявление о пропаже сотрудника. По словам пресс-секретаря фонда Киры Ярмыш, Шаведдинова вечером доставили на сборный пункт для призывников в Москве, после этого его местонахождение было неизвестно, обслуживание телефона было «приостановлено» оператором. Позже выяснилось, что Шаведдинова доставили в Архангельск.