В Екатеринбурге суд приговорил поджигателя дома, где задохнулось 8 человек, к пожизненному заключению

В Областном суде огласили приговор Александру Понкратову, которого ранее присяжные признали виновным в поджоге дома на Омской, 91 и гибели 8 человек — мужчину приговорили к пожизненному заключению, пишет E1.ru.

Понкратова задержали в апреле недалеко от места пожара, произошедшего ночью 2 апреля на улице Шефской, 30а. На следственном эксперименте он показал, как и где лил горючую жидкость, но позже отказался от признательных показаний.

По версии обвинения, он взял с работы бутылку растворителя и вылил его ночью в единственном подъезде деревянного дома на Омской, 91. Это летучее вещество, поэтому следов не осталось, в отличие от бензина или керосина. Спавшие люди не имели шансов на спасение.

Сам Александр после задержания говорил, что думал, будто там никто не живёт, однако обвинитель усомнилась в этом: дома выглядели жилыми.

«В ходе расследования выполнен значительный объём работы, проведён ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой фигурант признан вменяемым. Проведены проверки показаний обвиняемого на местах происшествий, допрошено порядка 100 свидетелей», — сообщили в СУ СК по Свердловской области.

В то же время по второму эпизоду — поджога на улице Шефской, где не было жертв, — его оправдали, сообщили в пресс-службе областного суда.