Семь человек погибли при пожаре в бараке в Екатеринбурге

Семь человек погибли во время пожара в двухэтажном деревянном бараке в Екатеринбурге на улице Омской, 91.

До прибытия МЧС из здания самостоятельно эвакуировались десять человек. В тушении принимали участие 40 пожарных, используя восемь единиц пожарной техники. В 23:50 по местному времени огонь был локализован, сообщается на сайте ГУ МЧС по Свердловской области. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что с вероятностью 80% это был поджог.

«На месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа отдела полиции № 3 УМВД по городу Екатеринбургу. Сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из МЧС и регионального Следственного комитета отрабатывают различные версии пожара с гибелью большого количества людей. В том числе версию, связанную с поджогом дома. Специалисты предполагают, что вероятность поджога примерно 80%. Но пока, естественно, не утверждаем», — цитирует портал Е1.ru представителя областного главка.

Издание напоминает, что на Уралмаше в течение последних недель горели бараки, которые готовятся к расселению. На их месте должны возводить новый жилой комплекс. Силовики признали, что причинами возгораний в этих деревянных домах стали поджоги. В среду местные жители поймали и сдали в полицию мужчину, который пробирался к ним на чердак.