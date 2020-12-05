В Екатеринбурге нашли троих детей, которые четыре дня назад сбежали из реабилитационного центра для несовершеннолетних

В Екатеринбурге нашли троих детей, которые вечером 2 декабря сбежали из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Сотрудники полиции увидели ребят, когда они вы выходили из подъезда дома, в котором проживает мать одной из пропавших девочек.

«Всё это время, с момента ухода, дети находились дома у одной из любительниц приключений. По предварительным данным, её мать через некоторое время узнала о том, что беглецы находились дома, но ОВД не проинформировала. Женщина ранее была лишена родительских прав за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Из реабилитационного центра сбежали две девочки 11 и 13 лет, а вместе с ними 11-летний мальчик. Поисками детей занималась полиция и волонтёры поискового отряда «Прорыв».