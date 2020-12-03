В Екатеринбурге из реабилитационного центра для подростков сбежали трое детей 

Полиция Екатеринбурга ищет трёх подростков, сбежавших накануне вечером из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних на Реактивной, 19, пишет E1.ru.

Пропали одиннадцатилетний Сергей Туканов (рост около 160–165 сантиметров, плотного телосложения, чёрные длинные волосы собраны в хвост, был одет в чёрную куртку с капюшоном, серые брюки, белые кроссовки), одиннадцатилетняя Алёна Попцова (рост 155 сантиметров, русые волосы, была одета в тёмно-синюю куртку с белым мехом внутри, спортивную красную шапку, чёрные ботинки) и тринадцатилетняя Кира Филиппова (рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы, была одета в чёрную куртку с капюшоном, белый шарф, серо-голубую шапку с помпоном, чёрные кожаные угги и чёрные штаны с лампасами).

Розыском детей занимаются сотрудники отдела полиции № 6. Полицейские просят жителей, видевших подростков или имеющих сведения об их местонахождении, сообщить об этом по телефонам: +7 (343) 356-42-06 или 02.