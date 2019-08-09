В Екатеринбурге начался процесс над водителем «бешеной» Honda, который сбил маму с малышом

В Ленинском районном суде Екатеринбурга сегодня состоится первое заседание по резонансной аварии на Фурманова, где в ноябре 2018 года Honda вылетела на тротуар и сбила троих пешеходов, пишет E1.ru.

50-летний водитель автомобиля Владимир Пузырёв обвиняется по части 3 статьи 327 (использование заведомо подложного документа); по пункту «а» части 1 статьи 213 (хулиганство с применением предметов в качестве оружия) и по пункту «б» части 3 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека). Из-за всего этого в совокупности мужчина может отправиться за решётку на 17 лет.

Напомним, авария произошла 14 ноября 2018 года. Пузырёв на своём внедорожнике выехал на тротуар и на большой скорости поехал в сторону улицы 8 Марта, попутно он сбил мужчину, а также женщину с двухлетним малышом, который сидел в коляске. Пострадавший мужчина потерял три литра крови, а ребёнок и его мама перенесли несколько операций.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры, Пузырёв управлял автомобилем с поддельным медицинским свидетельством и скрыл от врачей состояние своего здоровья.

«После этого обвиняемый предъявил указанное медицинское заключение в межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД с одновременным заявлением о выдаче ему дубликата водительского удостоверения — якобы в связи с утратой выданного ранее. Поддельные права обвиняемый также предъявил после ДТП сотрудникам ГИБДД», — сообщили в прокуратуре.

Ранее Владимира Пузырёва отпустили из СИЗО домой. Но на свободе он был всего неделю. Прокуратура настояла на том, чтобы его вернули обратно в следственный изолятор.