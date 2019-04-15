В Екатеринбурге из-за задымления эвакуировали воспитанников детского сада

В Екатеринбурге из-за задымления помещения эвакуировали детский сад на улице Вишнёвой, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, пожарная сигнализация в дошкольном учреждении сработала в 13:13, автоматический сигнал об этом поступил в МЧС. Персонал учреждения оперативно организовал эвакуацию детей и работников, всего из здания были эвакуированы 148 человек, из них 138 детей. Пострадавших нет.

Прибывшие на место пожарные провели поэтажное обследование здания и установили, что произошло короткое замыкание в помещении электрощитовой без последующего горения. Задымление наблюдалось только в помещении электрощитовой, в детском саду задымления не было. Благодаря автоматической пожарной сигнализации удалось оперативно обнаружить неполадку и принять меры к обеспечению безопасности детей и персонала. На место происшествия выезжали восемь автомобилей и 32 человека личного состава.

Напомним, ранее в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали школу № 119. А в прошедшую субботу в Екатеринбурге проходила массовая эвакуация крупных ТЦ — из 13 торговых центров пришлось вывести 21 тысячу человек.

Осенью — зимой 2017 года и в аналогичный период 2018 года по стране прокатилась волна лжеминирований. Силовики вынуждены были эвакуировать тысячи людей в десятках городов. Простой в работе госучреждений, торговых центров, магазинов был оценён в миллиарды рублей.