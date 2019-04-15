В Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе эвакуировали школу № 119

Школу № 119 в Пугачёвском переулке (Железнодорожный район) Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщения о бомбе, сообщается в группе «Инцидент.Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Всех отвели подальше от школы. Тех, у кого были все вещи с собой, распустили, а кто остался, ждут, пока проверка пройдёт», — рассказал E1.ru ученик школы Михаил.

В полиции пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Напомним, в прошедшую субботу в Екатеринбурге проходила массовая эвакуация крупных ТЦ — из 13 торговых центров пришлось вывести 21 тысячу человек.

Осенью — зимой 2017 года и в аналогичный период 2018 года по стране прокатилась волна лжеминирований. Силовики вынуждены были эвакуировать тысячи людей в десятках городов. Простой в работе госучреждений, торговых центров, магазинов был оценён в миллиарды рублей.