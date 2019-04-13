В Екатеринбурге эвакуировали посетителей нескольких крупных ТЦ (ВИДЕО)

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей ТЦ «Радуга парк», «Гринвич», «Омега», «Карнавал», «Дирижабль», «Алатырь» и ряда других торговых объектов, а также международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», Шарташского рынка, пишет E1.ru. В МЧС и полиции пока не комментируют ситуацию.

«Находимся в ТРЦ "Алатырь", было сообщение покинуть ТРЦ, не можем выехать с парковки, стоим уже 20 минут, ничего не двигается. Вывод: если на самом деле что-то случится, быстро не выехать. Машины все заведены, сидим дышим выхлопными газами, вот и эвакуация», — сообщает очевидец Оксана.

Пользователи в соцсетях пишут, что эвакуация идет после сообщений о минировании торговых комплексов.