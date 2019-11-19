В Благовещенске уволился директор колледжа, где произошла стрельба

В Благовещенске после стрельбы, устроенной студентом, уволился директор колледжа строительства и ЖКХ Виктор Петухов, а также замминистра образования Амурской области Олег Якутов, пишут ТАСС, «Амур.инфо», «Интерфакс» и «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.

Заместитель министра образования Амурской области Олег Якутов курировал вопросы среднего и среднего профессионального образования. По данным «Амур.инфо» и «Комсомольской правды», его и Петухова уволили. Источник «Амур.инфо» также утверждает, что увольнения связаны со стрельбой в колледже. ТАСС и «Комсомольская правда» также пишут о том, что власти Амурской области сделали «организационные выводы» в отношении руководства колледжа после стрельбы.

Напомним, в результате трагедии 14 ноября погиб студент колледжа, ещё трое получили ранения. Сам нападавший — 18-летний Даниил Засорин — был найден мёртвым с огнестрельным ранением. На охранника и генерального директора охранного предприятия, которое обслуживало колледж, завели уголовное дело. Они находятся под арестом.