В Благовещенске студент открыл стрельбу в строительном колледже, погибли два человека

Два человека погибли и ещё трое получили ранения в результате стрельбы в строительном колледже в Благовещенске, со ссылкой на пресс-службу областного правительства пишет ТАСС.

Стрельбу из ружья открыл студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства — он вошёл в свою аудиторию, направил ружьё на однокурсников и выгнал педагога. Она добежала до ближайшего магазина, откуда вызвала полицию.

Злоумышленника блокировали сотрудники ДПС, первыми прибывшие на место преступления по сигналу тревоги, сообщает МВД. Полицейские открыли ответный огонь по нападавшему, ранив его. После эвакуации студентов в колледже были обнаружены тела двух человек, в том числе нападавшего студента. Он покончил с собой. Пострадавшие — молодые люди 17, 19 и 20 лет — доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, один из них находится в тяжёлом состоянии, рассказали в Минздраве.

По данным телеграм-канала Mash, нападавший — 19-летний студент четвёртого курса Даниил Засорин. Якобы он открыл стрельбу из-за того, что его выгнали из аудитории за опоздание. Второй погибший — однокурсник Засорина Алексей Голубничий.

По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между учащимися колледжа, заявили в полиции. Охотничье ружьё ИЖ-81, из которого стрелял преступник, было официально на него зарегистрировано.

Следственный комитет возбудил по факту стрельбы уголовное дело по статье «Убийство, совершённое из хулиганских побуждений».

Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших и пообещал оказать семьям всю необходимую помощь и поддержку.