В Благовещенске суд арестовал на два месяца охранника колледжа, где студент устроил стрельбу

Суд Благовещенска арестовал на два месяца охранника Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства Олега Ермолова, пропустившего в учебное заведение вооружённого студента, пишет ТАСС.

Сотрудник частной охранной организации «Сириус-А» обвиняется по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Ранее по этой же статье был арестован глава ЧОПа Сергей Андрющенко.

В ходе заседания подозреваемый заявил, что не считает себя виновным.

«Я сделал всё, что от меня зависело… Я сразу вывел людей, позвонил в МЧС. Я, по сути, и не являюсь охранником, у меня нет ни удостоверения, я не подписывал трудовой договор», — сказал Ермолов.

Он также добавил, что ранее был судим по более тяжкой статье и тогда суд не стал заключать его под стражу.

Напомним, стрельба в благовещенском колледже произошла утром 14 ноября — студент четвёртого курса Данил Засорин принёс в здание охотничье ружьё и открыл огонь по учащимся. В результате один студент погиб, ещё трое получили ранения. Сам нападавший был ранен при перестрелке с сотрудниками и скончался от огнестрельного ранения из ружья.