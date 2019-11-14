Пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска прооперировали

В Минздраве Амурской области рассказали о состоянии здоровья пострадавших, получивших ранения во время стрельбы в колледже Благовещенска, пишет «Интерфакс».

По данным министерства, двое подростков в возрасте 17 лет с огнестрельными ранениями доставлены в Амурскую областную детскую клиническую больницу, третий раненый в возрасте 20 лет был госпитализирован в Благовещенскую городскую больницу.

«У одного ребёнка ранение в шею, затылочную область и левое надплечье. У второго огнестрельное ранение ягодичной области. Дети прооперированы, состояние одного тяжёлое, находится в реанимации, у второго — средней степени тяжести, он находится в отделении», — заявил руководитель центра политравмы Амурской областной детской клинической больницы Владимир Дудкин.

В правительстве области сообщили, что третий пострадавший также прооперирован и пока находится в тяжёлом состоянии.

«Закончилась операция, которую проводили хирурги и травматологи Благовещенской городской клинической больницы 20-летнему пациенту с тяжёлыми множественными огнестрельными ранами. В данный момент он находится в реанимации», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром 19-летний студент четвёртого курса строительного колледжа Данил Засорин открыл стрельбу из ружья в своём колледже. Три человека пострадали, погибли двое, в том числе сам стрелявший. Перед гибелью он вступил в перестрелку с сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «и» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершённое из хулиганских побуждений»). По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между учащимися колледжа.

Губернатор Амурской области Василий Орлов уже заявил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана помощь и поддержка.