Появилось видео с места стрельбы в колледже Благовещенска

Очевидцы опубликовали видео с места стрельбы в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где студент напал на однокурсников, пишет Znak.com.

На кадрах, опубликованных на YouTube, видны сотрудники полиции, окружившие учебное заведение.

«Перестреливаются с кем-то там. Четыре экипажа [ДПС] плюс ППСники. Прячутся за машинами с пистолетами. <…> И вон какой-то тип ходит со стволом», — комментирует происходящее очевидец.

Также появился видеоролик, сделанный в одной из аудиторий колледжа: перепуганные студенты пытаются понять, закончилось ли всё, а одна из девушек склонилась над раненым молодым человеком и, судя по всему, придерживает рану.

Напомним, 19-летний студент строительного колледжа Данил Засорин расстрелял из ружья однокурсников. Первыми на место ЧП прибыли сотрудники ДПС: к ним на улице подбежал молодой человек и рассказал о том, что неизвестный устроил стрельбу в расположенном рядом колледже.

«Прибыв на место происшествия, полицейские увидели на втором этаже колледжа гражданина с оружием. Он произвёл выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь. Злоумышленника заблокировали в одной из аудиторий», — говорят в МВД.

После эвакуации студентов и преподавателей в колледже были обнаружены тела двух человек, в том числе нападавшего студента. Ещё троим раненым сейчас оказывается медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «и» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершённое из хулиганских побуждений»). По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между учащимися колледжа.