СК предъявил обвинение гендиректору ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

После стрельбы в Благовещенске генеральному директору частной охранной организации «Сириус-А» предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте Следственного комитета.

По версии следствия, гендиректор компании «Сириус-А» допустил к работе по охране колледжа человека без разрешения на эту деятельность. Это привело к тому, что студент Даниил Засорин пронёс в здание учебного заведения огнестрельное охотничье оружие и устроил стрельбу. Следователь попросил суд заключить обвиняемого под стражу.

Напомним, стрельба в колледже в Благовещенске произошла накануне, 14 ноября, в результате двое (включая нападавшего) погибли и трое пострадали. По предварительной информации, причиной инцидента стал конфликт между учащимися.

После стрельбы СК завёл три уголовных дела: об убийстве, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи выяснили, что в здании колледжа отсутствовал рамочный металлодетектор, а у охранника не было разрешения на эту работу. Он также был задержан.