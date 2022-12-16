Увековеченные охотничьи победы и отсутствие женщин. В Нижнетагильском музее изобразительных искусств прошла встреча с исследователями древней наскальной живописи Урала 

15 декабря в Нижнетагильском музее изобразительных искусств на выставке «Чудские письмена по реке Тагил» состоялась встреча с исследователями изобразительного искусства древнего человека Урала, научными сотрудниками Института археологии и истории УрО РАН Владимиром Широковым и Сергеем Чаиркиным.

Владимир Широков рассказал об особенностях рисунков, найденных по реке Тагил, о мотивах и образах, запечатлённых красной краской на скалах. Многие элементы уральской древней живописи не встречаются больше ни в одном регионе, являясь отличительной чертой местного древнего искусства.

Среди запечатлённых рисунков много лосей, оленей, водоплавающих птиц, но отсутствуют рыба и насекомые. Как предполагают учёные, права быть увековеченными на скалах удостаивались охотничьи победы, куда комары и речная рыба не подходили по тематике. Среди антропоморфных рисунков не было найдено женских силуэтов, что, по мнению учёных, означает, что женщины не принимали участия в охоте.

Также на встрече говорили об истории изучения наскальных рисунков на Урале, о том, как сильно изменился подход к копированию древней живописи на бумагу, какие новые инструменты появились для улучшения качества фотографий древних элементов искусства. Например, перенос изображений с использованием миллиметровой бумаги, чтобы передать точные размеры рисунка в миниатюре. Появилось также множество плагинов в фоторедакторах, чтобы усиливать контрастность блеклых красных линий, оставленных древними людьми на скалах.

Сергей Чаиркин зачитал слушателям интересные заметки и отрывки из дневников исследователей уральской писаницы, не относящиеся, впрочем, к теме их исследований. Особенно его впечатлило наблюдение одной исследовательницы о Нижнем Тагиле 1960-х годов: «Трубы, опухшие и отёкшие лица жителей, красная пыль повсюду, красные и несчастные глаза, а также слив радиоактивных нечистот прямо в реку Тагил». Он отметил, что сегодня город такого впечатления не производит.

В завершение встречи исследователи рассказали о возможной экспедиции на Медведь-камень, где, как они считают, могли сохраниться ещё не зафиксированные официально некоторые элементы писаницы.

Прийти и посмотреть фотографии уральского изобразительного искусства древнего человека можно в Нижнетагильском музее изобразительных искусств до 29 января 2023 года на выставке «Чудские письмена по реке Тагил». Выставка объединяет в себе фотоотчёт путешествия по Тагилу и инсталляции члена Союза художников РФ Елены Прошко.