Управление архитектуры Нижнего Тагила показало, как будет выглядеть крытый каток с искусственным льдом в районе стадиона «Высокогорец»

Управление архитектуры Нижнего Тагила обнародовало эскиз нового спортивного объекта — крытого катка с искусственным льдом.

Эскиз создан МУП «Тагилгражданпроект», сейчас компания завершает разработку проекта катка, который хотят построить в районе стадиона «Высокогорец» на улице Красноармейской. По окончании подготовки проектной документации её направят на госэкспертизу. После получения заключения администрация города займётся поиском источников финансирования строительства.

Напомним, что управление архитектуры Нижнего Тагила выделило под спортивный объект земельный участок площадью 9972 кв. м, а на саму реализацию проекта из бюджета города будет направлено 1,2 млн рублей.