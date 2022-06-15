В Нижнем Тагиле на Вые построят крытый каток. Осталось только найти инвестора

В Нижнем Тагиле началась подготовка к строительству крытого ледового катка на Вые. Сейчас городские власти ищут компанию, которая займётся инженерными изысканиями. Как сообщает ИА «Все новости», на это выделят из бюджета 1,2 млн рублей, а победитель торгов должен определиться через неделю.

Одноэтажный крытый каток с искусственным покрытием хотят поставить на участке между стадионом «Высокогорец» и улицей Красноармейской. Землю зарезервировали ещё в феврале 2022 года, одновременно власти начали искать инвестора, который поможет возвести спортобъект по концессии. Ожидалось, что муниципалитет передаст застройщику участок, а последний построит на нём каток. Его стоимость оценивалась в 580 млн рублей. Здание остаётся в городской собственности, но концессионер может получать прибыль от его использования. Но сейчас, скорее всего, проект могут профинансировать из бюджета.

«Как только определится стоимость проекта, средства будут предусматриваться в бюджете и будет формироваться заявка в область для финансирования. Пока по срокам рано говорить», — уточнили в пресс-службе мэрии.

На данный момент мэрия ищет подрядчика, который изучит рельеф, коммуникации вокруг, замерит уровень шума, сделает съёмку местности. После этого «Тагилгражданпроект» начнёт проектировку спортивного сооружения. Это будет одноэтажное строение 93 на 39 метров на буронабивных сваях. Искусственный лёд будут получать за счёт холодильной установки. По предварительным оценкам мэрии, новый спортобъект сможет одновременно вместить 50 человек.