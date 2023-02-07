Администрация Нижнего Тагила ищет инвестора для строительства крытого катка на улице Красноармейской

Администрация Нижнего Тагила планирует заключить концессионное соглашение для строительства крытого катка на улице Красноармейской. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии города.

Напомним, одноэтажный крытый каток с искусственным льдом хотят поставить на участке между стадионом «Высокогорец» и улицей Красноармейской. Подготовка к строительству началась год назад: в феврале 2022-го в администрации зарезервировали землю под будущее сооружение, параллельно начав поиск инвестора, который помог бы возвести объект по концессии. Летом 2022 года городские власти приступили к поиску компании, которая бы занялась инженерными изысканиями.

Согласно документу, объект будет находиться в собственности города. Планируемая пропускная способность спортивного сооружения составляет 50 человек, ориентировочная стоимость — 650 млн рублей, что на 70 млн больше, чем сумма, озвученная прошлым летом (580 млн рублей). Отметим, что на момент публикации объект ещё не получил проектно-сметную документацию.