Умер писатель Владислав Крапивин

В Екатеринбурге на 82-м году жизни скончался уральский писатель Владислав Крапивин, пишет ТАСС.

«Умер в 06:40 (по местному времени). Ему стало хуже, ночью отвезли в реанимацию — и всё», — рассказала невестка писателя командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.

Последние дни своей жизни он провёл в Областной больнице, где перенёс операцию на ноге.

В июле этого года Крапивин попал в больницу с пневмонией, спустя несколько дней его выписали, но, как рассказывала семья писателя, его состояние было ещё хуже, чем до госпитализации. После этого ситуацию с лечением Крапивина взял на контроль министр здравоохранения области, его снова госпитализировали в Областную больницу.

Владислав Крапивин основал детский отряд «Каравелла», деятельность которого направлена на изучение морского дела. Он автор таких произведений, как «Мальчик со шпагой», «Журавлёнок и молнии», «Трое с площади Карронад».

В 2014 году писатель был удостоен премии президента России в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. В сентябре 2018 года Крапивина наградили знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.