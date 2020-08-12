Уральскому писателю Владиславу Крапивину сделали срочную операцию по удалению гематомы на ноге, сообщила 66.ru его невестка руководитель отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.

По её словам, операция прошла нормально, состояние Владислава Крапивина «стабильно тяжёлое».

«Была операция на ноге. Это гематома, шишка, которая продолжала прогрессировать. Её сейчас вскрыли — делали отток скопившейся жидкости. От неё шло воспаление и была температура», — рассказала Лариса Крапивина.

Она отметила, что сейчас врачи ждут стабилизации состояния, однако существуют определённые риски из-за возраста писателя.

«Мы надеемся, что организм справится с этим стрессом, в том числе который был получен в результате операции», — добавила она.

Утром 12 августа проходил консилиум врачей, на который пригласили сына Владислава Крапивина, Павла, ему изложили все существующие риски.

«Их немало. Ситуация не радужная. Мы находимся в страшном напряжении», — сказала Лариса Крапивина.

Ранее Крапивина рассказала о том, что писателя в тяжёлом состоянии выписали из больницы № 40, где его лечили от неидентифицированной коронавирусной инфекции и пневмонии.

«Что мы имеем на сегодняшний день. Человека, который в сознании, но он практически вообще не может двигаться. У него на ноге огромная гематома и вся нога синяя. В районе паха большая шишка. На спине пролежни. Всё это вызывает адскую боль и мучения. Он всё время просит пить. Ест с большим трудом, потому что идёт рвота. С нами общается, но больше спит», — описала Лариса Крапивина состояние писателя.

После того как она опубликовала это сообщение в соцсетях, Владислава Крапивина повторно госпитализировали в больницу № 1. Оказание помощи писателю взял на личный контроль глава Минздрава Свердловской области.