«На ноге гематома, на спине пролежни»: писателя Владислава Крапивина выписали из больницы в тяжёлом состоянии

Известного детского писателя Владислава Крапивина выписали из больницы № 40 Екатеринбурга в тяжёлом состоянии, со ссылкой на невестку писателя Ларису Крапивину пишет Znak.com.

По её словам, после выписки он чувствовал себя хуже, чем три недели назад, когда его госпитализировали.

«Что мы имеем на сегодняшний день. Человека, который в сознании, но он практически вообще не может двигаться. У него на ноге огромная гематома и вся нога синяя. В районе паха большая шишка. На спине пролежни. Всё это вызывает адскую боль и мучения. Он всё время просит пить. Ест с большим трудом, потому что идёт рвота. С нами общается, но больше спит», — описала Крапивина состояние писателя в Facebook.

По словам Ларисы Крапивиной, семья подозревала, что у писателя случился инсульт, однако КТ показала пневмонию с 25-процентным поражением лёгких, поэтому его положили в палату интенсивной терапии больницы № 40, которая считается коронавирусной. В то же время тест на коронавирус у Крапивина дважды был отрицательным, при этом его выписали с диагнозом «Коронавирусная инфекция COVID-19 (вирус не идентифицирован)».

«Второй вопрос к специалистам реанимации, как они могли просмотреть инсульт, который, видимо, всё-таки случился, так как результаты КТ от 28.07 уже зафиксировали его последствия. Но это было уже в другом терапевтическом отделении, где лечили уже и внезапно появившуюся внутримышечную гематому приводящей мышцы бедра справа, и начавшийся проявляться пролежень, но почему-то так и не долечили», — пишет Лариса Крапивина.

Она публично поставила следующие вопросы: что у писателя случилось с ногой, почему в выписке нет заключения о консультации хирурга, почему не было консультации гематолога, когда у писателя произошёл инсульт?

«Вчера из поликлиники по месту жительства был вызван дежурный терапевт. Врач пришёл в изумление от того, в каком состоянии выписали пациента. Сейчас идёт разговор о срочной консультации хирурга и, возможно, о новой госпитализации уже в хирургию. Это всё случится завтра. А сегодня семья предпринимает отчаянные попытки спасти человека», — пишет Крапивина.

Лариса Крапивина уверена, что до такого тяжёлого состояния писателя довели именно в больнице.

«Зачем человека лечить от ковида, если его у него нет? Очень много вопросов к врачам и медсёстрам так называемой реанимации нейрохирургии: что помешало увидеть проявление инсульта и начать лечить в соответствии со своим профилем? Что же получается, что у нас ковид затмил глаза и души всем врачам без исключения? Никаких болезней в стране больше не существует? Но даже когда они завершили лечение по ковиду, то должны были вести данного пациента как хирургического больного, который по их вине стал таковым, а не выписывать его из больницы в ещё более тяжёлом состоянии, чем он был раньше», — пишет она в конце поста.

Напомним, 81-летнего уральского писателя Владислава Крапивина госпитализировали с пневмонией 15 июля, он находился в реанимации.