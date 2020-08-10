Писателя Владислава Крапивина повторно госпитализировали. Его лечение взял под личный контроль глава регионального Минздрава

Писатель Владислав Крапивин снова госпитализирован в 40-ю больницу, рассказала E1.ru руководитель детского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.

«Сегодня ночью нашлись два сосудистых хирурга, которых отправили по линии министерства здравоохранения. Приехали два симпатичных врача, которые сказали, что нужна немедленная госпитализация. Семья с огромным трудом уговорила Владислава Петровича поехать в больницу, потому что он туда не хочет», — сообщила Крапивина.

В больнице прошёл консилиум, на который собрали всех ведущих специалистов. На нём было принято решение, что пока операции не будет.

«Мы говорим про ногу и его страшную гематому. Он лежит в гнойной хирургии. Пока нам не подтвердили, что будет операция, попробуют понаблюдать и применить имеющиеся средства. Он чувствует себя лучше, вполне бодро разговаривал», — сказала Крапивина.

Также отмечается, что лечение Крапивина на личный контроль взял министр здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Владислава Крапивина выписали из больницы № 40 Екатеринбурга в тяжёлом состоянии — по словам родных, после выписки он чувствовал себя хуже, чем три недели назад, когда его госпитализировали.