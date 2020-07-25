Писатель Владислав Крапивин попал в реанимацию с пневмонией

81-летнего уральского писателя Владислава Крапивина госпитализировали с пневмонией, он находится в реанимации, со ссылкой на его родственников пишет E1.ru.

«Он в тяжёлом состоянии, в реанимации. Врачи борются за его жизнь. Всё максимально делается для того, чтобы вернуть его в нормальное состояние. У него телефон, он на связи, мы с ним каждый день разговариваем», — рассказала руководитель детского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.

В больнице Владислав Крапивин находится с прошлой среды.

«Он последние два месяца лежал много. У него обычная пневмония, не коронавирусная. Просто все наши больницы сейчас борются с коронавирусом и, чтобы обычного человека госпитализировать, условий не создано вообще. Не знаю, как люди с инсультами и инфарктами в нашем городе сейчас лечатся. Я сама полтора месяца провела в больнице. Вышла 6 июля, его госпитализировали 15-го. Мы не хотим, чтобы это было поводом для СМИ, сейчас и так хватает поводов. Мы хотим, чтобы он поправился и всё было хорошо», — отметила Лариса Крапивина.