Учащиеся нижнетагильской школы № 45 получили специальный диплом XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня»

Жюри открытого конкурса микрофильмов «Земля поколений» в рамках XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» (6+) отметило работу учащихся нижнетагильской школы № 45 специальным дипломом за народное признание зрителей и уникальную художественную ценность.

Из 50 заявленных картин для участия в финальном этапе творческого состязания профессиональное жюри отобрало 40 фильмов, в их числе два ролика тагильских ребят. В первой работе представлена коллекция «Чудские». Вторая называется «Урал.Версия», её и отметили члены жюри.

«Хочу выразить огромную благодарность всем, кто поддержал нас голосами. Поскольку мы немного отстали в финале по голосам, но разрыв был совсем незначительный, нам присудили спецдиплом “За народное признание зрителей и уникальную художественную ценность”. На мой взгляд , это звучит даже круче, чем просто победители в конкурсе интернет-голосования. В настоящее время наш диплом летит к нам из Ханты-Мансийска», — рассказала АН «Между строк» руководитель проекта Анна Шморгунова.

Напомним, работы учащихся нижнетагильской школы № 45 неоднократно отмечались жюри на различных конкурсах. Ранее ребята получили специальный диплом в номинации «Пластика жанра» V Международного конкурса-фестиваля социальных роликов «Твой взгляд@Европа-Азия» (12+) и стали победителями 2-й степени VI Международного конкурса-фестиваля видеопоэзии «Видеостихия» (12+) в номинации «Русский авангард» с работой «Разрез завода». Кроме того, оргкомитет «Видеостихии» отметил их ролик и наградил школьников специальным дипломом за изобретательность.