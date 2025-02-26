«Мы решили создать концептуальное видео, которое отражает достижения и величие нашего родного города». Учащиеся тагильской школы № 45 вышли в финал XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня»

Учащиеся нижнетагильской школы № 45 вышли в финал XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» (6+). Основная тема этого года — «Земля поколений». Из 50 заявленных картин для участия в финальном этапе творческого состязания профессиональное жюри отобрало 40 фильмов, в их числе два ролика тагильских ребят. Далее награды распределяются как по решению жюри, так и по итогам голосования зрителей.

Ребята представили на фестиваль две работы. Первая называется «Урал.Версия». Съёмки проводили в музее бронетанковой техники «Уралвагонзавода». По словам руководителя проекта Анны Шморгуновой, администрация выставочного комплекса с удовольствием пошла им навстречу.

«Задумка у этой коллекции была следующей: Урал — это брутальные заводы, суровый климат, тяжёлый труд, мир производства. С момента освоения земель и зарождения тяжёлой промышленности до сегодняшних дней Урал стоял на защите нашей Родины. Поэтому мы решили создать концептуальное видео, которое отражает достижения и величие нашего родного города. Кстати, джинс, который мы используем в качестве основного материала, очень напоминает рабочую одежду заводчан. А рисунки и разводы, которые мы нанесли на ткань с помощью “Белизны”, вызывают различные ассоциации, связанные с нашими заводами и промышленностью. Название мы долго выбирали, но в итоге вспомнили название спектакля в Нижнетагильском драматическом театре “Демидовы. Версия” и решили, что оно прекрасно синтезирует всё, что происходило и происходит в нашем городе», — рассказывает Анна Шморгунова.

В этом году Анна набрала новый состав детей, потому что ребята, которые сейчас учатся в 9-м классе, уже не могут много времени посвящать театру мод, так как у них идёт активная подготовка к экзаменам. Сейчас в съёмках заняты учащиеся 3 «А», 3 «Б», 5 «А», 5 «Б» и 6 «А» классов.

По её словам, при работе над проектом всегда возникают сложности, но они решаются сообща. Например, сейчас им сложно всем собраться вместе, потому что в коллективе 12 участников, и все они из разных классов и учатся в разные смены. Но они находят компромисс — встречаются по выходным.

«Идея давно витала в голове. Мы создали группу, в которой присутствуют дети, родители и бабушки. Я рассказала о задумке, и мы начали работать над коллекцией. Вскоре мы побывали на спектакле “Технология чудесного” в Нижнетагильском театре кукол, и тут всё сложилось — у нас много общего с костюмами и самой постановкой. После этого я сразу связалась с руководством театра и предложила сотрудничество. Директор Татьяна Ткачёва и главный режиссёр Наталья Молоканова сразу оценили идею и предложили выступить на Ночи музеев. Кроме того, наша коллекция идеально вписалась в тематику фестиваля “Демидов-фест” в креативном кластере в Черноисточинске. Там мы тоже успешно выступили осенью 2024 года. Со съёмками нам всегда помогают мои любимые выпускники — повзрослевшие дети, которые недавно сами стали родителями: Михаил и Мария Гаёвы. А взрослые ребята из 9 класса теперь помогают с постановкой номеров для театра мод, хореографией, а также выступают постановщиками в наших коротких видео», — говорит руководитель проекта.

Анна отмечает, что при создании коллекции они используют не новые материалы, а те, которые ранее были использованы, так называемые вторичные бытовые отходы, потому что выбрали для себя экологическую составляющую для всех своих коллекций. Во-первых, таким образом они привлекают внимание к проблемам экологии, во-вторых, это экономично, а в-третьих, переделать проще, чем сшить новый костюм.

«Мне больше всего нравится, что эта коллекция, как и все остальные, — семейная. Сложилась модель, в которой в воспитательный и образовательный процесс включены все участники: дети, родители и учителя. Меня, как педагога, это очень радует, и я вижу, как бабушки и родители передают свой опыт детям. Значит, за наше будущее можно не волноваться. А сейчас все дружно подключились к голосованию», — сказала Анна Шморгунова.

Во второй работе учащихся школы № 45 представлена коллекция «Чудские». Ребята проводили съёмки в Черноисточинске, в местах, где прежде жили вогулы — коренные жители Урала.

С 2007 года фестиваль проходит при поддержке «Газпром нефти». Компания ежегодно выступает соорганизатором культурно-образовательной программы фестиваля и награждает лучший российский фильм в специальной номинации «За сохранение культурных традиций». Зрительское голосование завершится 2 марта в 18:00 часов (по московскому времени). Победитель вместе с руководителем получит приглашение на торжественную церемонию награждения, которая пройдет в Ханты-Мансийске.

Чтобы поддержать ребят, нужно подписаться на сообщество фестиваля, перейти по ссылке и проголосовать: https://vk.com/@ugrafest-golosovanie-duh-ognya-konkurs-mikrofilmov-2025-detskaya-nomi