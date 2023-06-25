Театральный сквер. На месте изб и огородов — цветомузыкальный фонтан, футуристические вазы и городская скульптура 

27 сентября Театральный сквер отметит свой маленький юбилей. Именно в этот день 10 лет назад состоялось его торжественное открытие после длительной реконструкции. Сейчас Театральный является одним из самых посещаемых мест нашего города, и многие из тех, кто приходит сюда отдохнуть, даже не представляют, что каких-то полвека назад в этом самом месте не было даже намёка на сквер, а всё пространство от берега городского пруда до Театральной площади был занято частным сектором — избами и огородами.



На месте нынешнего Театрального сквера в 1960 г. (фото Михаила Петрова / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//2-Tagil.-Naberezhnaja.-God-1960.-

Sejchas-na-jetom-meste-fontan-i-Dvorec-brakosochetanija.-Foto-Mihaila-Petrova..jpg)



Вообще, это место не раз предполагалось застроить. В 1930-е годы здесь хотели возвести помпезные административные здания, в 1950-е — величественные жилые сталинки, в 1960-е – унылые типовые хрущёвки. Концепции менялись, но как только начинали подсчитывать, в какую сумму городу обойдётся застройка, оптимизм проектировщиков и городских властей сменялся пессимизмом: город не смог бы потянуть реализацию этих грандиозных проектов. В лучшем случае застройка могла затянуться на десятилетия, а в стране с плановой экономикой это было невозможно.

Проект застройки центра Н. Тагила 1939 г. (фото: И. Коверда / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/img328-2.jpg) Проект застройки центра Н. Тагила (фото: И. Коверда / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/imgbook7/052.jpg)

В конце 1960-х появилась новая концепция застройки и благоустройства центра города. Архитекторы Нижнетагильского отделения института «Свердловскгражданпроект» предложили проект набережной городского пруда на месте расселённой улицы Загородной. Одетая в гранит и мрамор набережная должна была протянуться от улицы Первомайской до городского пляжа и улицы Заводской, а со стороны Театральной площади к ней вёл широкий спуск с фонтанами. Автором идеи и проекта спуска к набережной стала Жанна Соломеина, приехавшая в Нижний Тагил в 1963 году из Хабаровска.



Жанна Ивановна Соломеина (фото из архива НТГИА, 1962 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://ntgia.ru/media/2021/05/25/731-3-8.JPG)



Проект спуска к набережной предусматривал широкие лестницы с пандусами, террасы с площадками для отдыха на четырёх уровнях, установку питьевых фонтанчиков и малых декоративных форм, озеленение зон отдыха.

По замыслу архитектора, каждая площадка должна была быть выложена цветной плиткой, на верхнем уровне предусматривались два маленьких бассейна. Главным же объектом стал цветомузыкальный фонтан.

В целом проект спуска к набережной городским властям понравился. В особенности идея с цветомузыкальным фонтаном. Реализовать идею такого фонтана в Нижнем Тагиле для того времени было очень сложной технической задачей. Тем более если учитывать, что отечественная промышленность по некоторым позициям существенно отставала не только от капстран, но и от некоторых стран соцлагеря. Несмотря на это, горисполком строительство фонтана одобрил и всячески поддерживал на всех этапах.

Надо сказать, что у проекта спуска к набережной была альтернатива. В 1970-м на этом месте хотели устроить дендрарий. Городские легенды гласят, что идею дендрария предложил тагильчанам Борис Ельцин, возглавлявший в те годы строительный отдел Свердловского обкома партии. Проект дендрария обсуждался в горкоме партии и горисполкоме, но было решено реализовать его в другом месте — в пойме реки Тагил, на месте бывшего питомника тагильского селекционера Кузьмы Осиповича Рудого. Когда же работы по благоустройству набережной и спуска к ней начались, идея дендрария снова всплыла и после обсуждений была частично реализована: на террасах спуска были высажены саженцы берёзы, липы, ольхи, дуба, ясеня, боярышника, сирени. Спуск к набережной был готов к лету 1975 года.



Завершено строительство спуска к набережной (фото Евг. Нетунаева, 1975 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody//Tolko-chto-zakoncheno-stroitelstvo-spuska-ot-Teatralnoj-ploshhadi-k-naberezhnoj-1975-god.jpg)



Облицевать площадки цветной плиткой не получилось, так как она была дефицитом, но основные детали проекта были реализованы, включая оригинальные S-образные скамейки и футуристического вида вазы, отделанные мозаикой.



Малые декоративные формы на спуске к набережной (фото Е. Андреевой / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody//a-1986-god.-Malye-dekorativnye-formy-v-centre-goroda.-

Snimok-sdelan-prohozhim.-Arhiv-Valentina-Elcova-Andreeva..jpg)



Проблемы на спуске появились уже в первые годы. Половина молодых деревьев и кустов вымерзла в суровые уральские зимы, то и дело выходила из строя система подачи воды в бассейны и питьевые фонтанчики, строительство цветомузыкального фонтана тормозило отсутствие необходимого оборудования. Полная реализация проекта завершилась только в 1979 году, с запуском в строй фонтана.

Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody//a-1986-god.-Malye-dekorativnye-formy-v-centre-goroda.-Snimok-sdelan-prohozhim.-Arhiv-Valentina-Elcova-Andreeva..jpg) Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody//210-V-ijule-1979-goda-fontan-byl-polnostju-zavershhjon-i-oborudovan..jpg)

Спуск прекрасно вписался в ландшафт и стал гармоничным дополнением к набережной пруда. Первую половину 1980-х за состоянием объекта пристально следили, но в годы перестройки спуск и саму набережную запустили. На площадках стали появляться коммерческие палатки, в зелёных зонах — свалки мусора, начала разрушаться плитка, которой были облицованы лестницы и переходы. Зачастую денег в городском бюджете хватало только на то, чтобы запустить фонтан, который давно уже лишился своей цветомузыкальной составляющей. За период с 1988 по 2008 год спуск к набережной и сама набережная приобрели настолько непрезентабельный вид, что сюда перестали привозить гостей города.



Фото: finaldarkworld / фрагмент ориг. изображения

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/fototagil-1990-2010-gg//Nizhnij-Tagil.-2007-god-Avtor-finaldarkworld.jpg)



Положение стало меняться осенью 2012-го, когда в Нижнем Тагиле появился новый мэр.

И уже спустя месяц после избрания на должность Сергей Носов через средства массовой информации обнародовал свой план благоустройства Нижнего Тагила. Первым в его списке значилась реконструкция набережной и спуска к ней. Тагильчане за последние 20 лет слышали немало подобных обещаний и отнеслись к заявлению мэра спокойно. Каково же было их удивление, когда пресс-служба главы администрации города начала регулярно информировать жителей о ходе работ над проектом реконструкции и приглашать население к его обсуждению. Так, весной 2013 года мэр сообщил, что реконструкция затронет и цветомузыкальный фонтан, а сам спуск к набережной станет называться Театральным сквером.

Тогдашний глава города не очень хорошо знал историю Нижнего Тагила: например, будучи директором НТМК, дал уничтожить Висимо-Уткинскую узкоколейку, построенную ещё в 1885 году. Не знал... Не знал он и о том, что Театральный сквер в городе уже есть, просто об этом давно забыли.

В начале июня стало известно, что в обновлённом спуске — новом сквере будут установлены 12 малых декоративных художественных форм, на верхнем уровне появятся два фонтана и один бассейн, будут установлены электронные часы, показывающие время и погоду в городах-побратимах Нижнего Тагила.

11 июня 2013 года, после тщательной подготовки, реконструкция стартовала. Завершиться она должна была до 25 сентября, к открытию Международной выставки вооружения RAE — 2013.

Реконструкция спуска к набережной (фото Н. Антонова / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/fototagil-1990-2010-gg//Rekonstrukcija-spuska-k-fontanu-ijun-2013-g-Foto-Nikolaja-ANTONOVA..png) Реконструкция спуска к набережной (фото Н. Антонова и С. Казанцева / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/culture/images/973.jpg) Реконструкция спуска к набережной (фото Н. Антонова и С. Казанцева / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/culture/images/988.jpg)

К немалому удивлению скептиков, реконструкция завершилась в срок. 26 сентября новый Театральный сквер показали гостям выставки RAE-2013, а 27 сентября состоялось торжественное открытие сквера и запуск обновлённого фонтана.

Большинству тагильчан новый сквер и фонтан понравились. Правда, на следующий день глава города объявил, что фонтан пока не может показать все свои возможности, но к лету 2014-го все недоделки будут устранены. В то же время специалисты отметили, что в ходе реконструкции были сохранены почти все зелёные насаждения прошлых лет. Появились в сквере и новые деревья, в частности молодые дубы. Дуб вообще нехарактерное растение для наших широт. Тем не менее молодые саженцы дуба хорошо пережили первые зимы. Украшением сквера стали и светильники оригинальной формы, и парковые фигуры, и пандусы для маломобильных граждан.

Фото Елены Макеевой / с разрешения автора (https://img-fotki.yandex.ru/get/109793/17571097.a5/0_d519b_23eabc48_XXL.jpg) Фото Елены Макеевой / с разрешения автора (https://img-fotki.yandex.ru/get/135076/17571097.a5/0_d5199_d9b03440_XXL.jpg) Фото Елены Макеевой / с разрешения автора (https://img-fotki.yandex.ru/get/143523/17571097.a5/0_d519d_c92c515f_XXL.jpg)

Сейчас Театральный сквер является самым посещаемым местом отдыха в городе. В 2015 году он был включён в туристический пешеходный маршрут «Малахитовая линия» и является его стартовой точкой.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://turizmnt.ru/upload/iblock/65c/IMG_2212.jpg)



(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»

По материалам альманаха «Тагильский краевед» № 1–16, портала tagil-press.ru, ЖЖ-блога Елены Макеевой и Центра развития туризма города Нижний Тагил.