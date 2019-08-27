Тагильские полицейские, которые обвинялись в убийстве Станислава Головко, подали на УДО

Бывшие оперуполномоченные отдела полиции № 17 Нижнего Тагила Егор Ялунин, Дмитрий Панов и Анатолий Быков, которые признаны виновными в превышении должностных полномочий по делу о смерти Станислава Головко, подали ходатайство об условно-досрочном освобождении, пишет E1.ru. Информацию о том, что экс-силовики подали апелляцию, изданию сообщила сестра погибшего Екатерина Головко и подтвердили в суде Нижнего Тагила.

Погибшему Станиславу Головко был 41 год, в своё время мужчина был судим, а после освобождения часто выпивал. Осенью 2017 года мужчину забрали в полицию по подозрению в совершении кражи, там он провёл трое суток. 3 октября 2017 года Головко скончался в местной больнице, куда был госпитализирован на скорой помощи прямо из отдела полиции.

Согласно материалам дела, Головко было нанесено 25 ранений. По словам адвоката, по делу опросили 75 свидетелей. Некоторые из них содержались в той самой камере, откуда оперативники забрали Головко на допрос и куда потом вернули его избитого.

По факту смерти Головко было возбуждено два уголовных дела: по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и по пунктам «а», «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий»). Фигурантами дела стали оперуполномоченные Анатолий Быков, Дмитрий Панов и Егор Ялунин. Руководитель ОП № 17 после произошедшего был привлечён к дисциплинарной ответственности — его понизили в должности.

По 286-й статье Дмитрий Панов получил 3,5 года лишения свободы, Егор Ялунин — 3 года и 4 месяца, Анатолий Быков — 3 года и 2 месяца. Полицейские свою вину не признали: по их версии, травмы Головко были нанесены ещё до его задержания кем-то другим.

В мае 2019 года Свердловский областной суд оставил в силе обвинительный приговор.