Суд продлил арест членов секты «Ученики Христа», обвиняемых в убийстве девятилетнего мальчика в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил на три месяца — до 26 августа — срок содержания в СИЗО главе секты «Ученики Христа» Земфире Гайнуллиной и её последователю, обвиняемым в убийстве девятилетнего мальчика в ноябре 2019 года, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Напомним, тело ребёнка нашли в Екатеринбурге в лесополосе в Чкаловском районе города 28 ноября 2019 года после звонка на телефон доверия СУ СКР по Свердловской области. Тогда же стало известно, что мальчик находился в городе с родителями, которые, возможно, являются членами секты «Ученики Иисуса Христа». По подозрению в убийстве в Уфе был задержан отец ребёнка Иван К., а также 48-летняя уроженка Башкортостана Земфира Гайнуллина, которая возглавляла секту.

Источник Znak.com сообщал, что ребёнок был убит ещё 5 ноября в квартире на Вторчермете, которую снимали родители мальчика. При этом источник подчёркивал, что перед смертью отец применил к мальчику насильственные действия: по данным СМИ, в рот ребёнку он вставил кляп, чтобы соседи не слышали криков мальчика. По некоторым данным, причиной смерти стала асфиксия. По данным следствия, после того как несовершеннолетний умер, Гайнуллина попыталась его оживить, а когда стало понятно, что это не выйдет, она помогла родителям спрятать тело мальчика в ближайшей к дому лесополосе.

Отцу погибшего ребёнка предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), Гайнуллиной — по части 5 статьи 33 УК РФ, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Пособничество в убийстве»). Мать мальчика, которая является гражданкой Белоруссии, пыталась скрыться там после смерти ребёнка. По данным источников, именно она обратилась в правоохранительные органы с сообщением о произошедшей трагедии. Сейчас женщина проходит свидетелем по делу, в день ареста своего мужа она приехала в Екатеринбург.